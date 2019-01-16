Парламент Британии рассмотрит вотум недоверия Мэй после провала сделки о Brexit

Британский парламент в среду рассмотрит вотум недоверия правительству Терезы Мэй, которая накануне потерпела поражение на историческом голосовании предложенной ею сделки о Brexit, всего за 10 недель до запланированного выхода Великобритании из Евросоюза.

Количество депутатов, проголосовавших против сделки, более чем вдвое превысило число ее сторонников - 432 против 202, - что стало крупнейшим поражением правительства в современной истории и спровоцировало жесточайший политический кризис за последние полвека, который может привести страну к неконтролируемому выходу из ЕС или даже к отмене решения, принятого на референдуме в 2016 году.

После провала соглашения в британском парламенте лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия правительству Мэй, голосование состоится в 22.00 по минскому времени в среду.

Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии, которая поддерживает правительство меньшинства и отклонила сделку о Brexit, сообщила, что не будет выступать против Мэй. Выступающие за Brexit консерваторы также сказали, что поддержат премьера.

Если парламент все же вынесет вотум недоверия, то у законодателей будет 14 дней на выражение вотума доверия новому правительству. Если этого не произойдет, должны быть проведены новые выборы.