Последнее обновление: 16.01.2019 13:31

В Сеуле запустили автобус с доступом к сети 5G

В столице Южной Кореи Сеуле начал курсировать автобус с доступом к мобильной сети 5G. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на компанию KT Corp.

"Крупнейший интернет-провайдер Южной Кореи KT Corp. ...запустил специальный автобус с доступом к мобильной сети пятого поколения 5G в центре Сеула", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в автобусе, который рассчитан на 10 сидячих мест, люди смогут пользоваться технологиями следующего поколения, такими как виртуальная реальность и дополненная реальность, с помощью сети 5G, которая почти в 20 раз быстрее 4G.

Автобус будет курсировать до 24 января в центральной части Сеула, а с 25 января по 2 февраля - в южной части города.

В марте услуги 5G будут доступны всем желающим в Южной Корее.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование