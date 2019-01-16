Компания Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году пройдут выборы, в частности, в Индии, Нигерии, на Украине и в ЕС.

Как сообщил директор компании по вопросам глобальной политики и охвату Кэти Харбат, со среды в Нигерии, где 16 февраля пройдут президентские выборы, связанную с выборами рекламу смогут публиковать только находящиеся в стране рекламодатели. Аналогичные меры будут приняты на Украине, где выборы пройдут 31 марта.

Как сообщил директор по вопросам регулирования в отношении продуктов Роб Лежерн, в Индии, где весной пройдут парламентские выборы, Facebook со следующего месяца будет помещать рекламу, связанную с выборами, в специальную онлайн-библиотеку. Он отметил, что в компании полагают, что хранение рекламы в библиотеке в течение семи лет является ключевой частью борьбы с вмешательством.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, расследование которого ведется в конгрессе и которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.