МИД ФРГ предупреждает о последствиях выхода России из Совета Европы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, предупреждаето негативных последствиях возможного исключения России из Совета Европы.

Одним из них станет потеря миллионами российских граждан возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который является "важной инстанцией для российского гражданского общества", подчеркнул глава германской дипломатии во вторник, 15 января, на пресс-конференции в Страсбурге.

По словам Маса, он с тревогой наблюдает за тем, как Россия все больше отдаляется от Совета Европы. Поэтому он призывает обе стороны пойти на встречу друг другу ради разрешения конфликта.

После встречи с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом, глава МИД Германии подчеркнул важность возобновления Россией платежей в бюджет организации. Если Москва не пойдет на уступки и продолжит отказываться от уплаты членских взносов, "нам придется подумать над решением проблемы", цитирует дипломата агентство AFP.

РФ конфликтует с Советом Европы с тех пор, как ПАСЕ весной 2014 года постановила ввести санкции против России из-за аннексии Крыма. В результате 18 российских представителей потеряли право голоса и были отстранены от работы некоторых комитетах.

С тех пор российские депутаты в знак протеста стали бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, с июня 2017 года Москва приостановила уплату членских взносов в бюджет Совета Европы, составляющие 33 млн евро в год. Это 10 процентов всего бюджета организации.

Осенью 2018 года рабочая группа депутатов СЕ разработала предложения по ослаблению санкций, однако, по мнению Москвы, эти меры были не достаточно существенными.

Комитет министров СЕ, в который входят главы МИД стран-членов, должен принять штрафные меры, если одна из стран более двух лет не оплачивает членские взносы. Этот срок истекает в июне 2019 года.

Между тем Москва не собирается отступать в споре с ПАСЕ. Россия не станет платить взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве. В проекте заявления комитета Госдумы по международным делам, помимо продолжения заморозки взноса, предлагается также не направлять делегацию на сессию ПАСЕ в январе 2019 года. Госдума "не видит оснований для возвращения российской делегации" в Парламентскую ассамблею, говорится в документе.

В Совет Европы входят 47 государств. Россия была принята в эту организацию в 2016 году.