Американские войска останутся на границе с Мексикой до конца сентября

Контингент американских войск на границе с Мексикой останется там до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении Пентагона.

Издание New York Times отмечает, что пограничная миссия Пентагона должна была завершиться 15 декабря, затем ее продлили до января, теперь же срок окончания миссии датируется 30 сентября 2019 года.

"В ответ на запрос министерства внутренней безопасности (МВБ), исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан одобрил продление помощи МВБ со стороны министерства обороны до 30 сентября 2019", - говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что министерство обороны меняет вид помощи на юго-западной границе и будет заниматься мобильным наблюдением, обнаружением, установкой проволочных заграждений между пропускными пунктами. При этом министерство продолжит оказывать авиационную поддержку.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп может объявить режим ЧП и попытаться использовать для строительства стены средства из уже одобренного бюджета Пентагона, поскольку демократы в конгрессе отказываются выделить средства на данный проект. Из-за противостояния по этому вопросу не удалось принять бюджет ряда министерств, и они с 22 декабря работают по сокращенному графику. "Шатдаун" федеральных органов власти затронул госдепартамент, министерства юстиции, транспорта, внутренней безопасности.