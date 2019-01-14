Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по Nord Stream 2

Немецкие чиновники на разных уровнях ведут переговоры с американскими коллегами по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом сказал в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Федеральному правительству давно уже известно о критическом отношении правительства США к проекту «Северный поток-2», равно как и американскому известна наша позиция. Это является темой многих переговоров, на многих уровнях, включая немецкого канцлера с американским президентом», - сказал Зайберт.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, в свою очередь, подтвердила, что немецкое внешнеполитическое ведомство находится в тесном обмене мнениями с коллегами в администрации в Вашингтоне, в том числе относительно «Северного потока-2». Дипломат отметила, что в министерстве приняли к сведению информацию о том, что посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким предпринимателям письма по поводу «Северного потока-2».

Как сообщалось, на днях Гренелл разослал электронные письма немецким компаниям, занятым в проекте газопровода «Северный поток-2», письма, в которых напомнил о возможном введении американских санкций. Многие немецкие политики, даже из числа тех, кто критикует проект, выступили с осуждением таких действий американского дипломата.

Газопровод «Северный поток-2» строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» из-за возможной потери статуса транзитного государства. Кроме того, противниками «Северного потока-2» являются США, Польша и страны Балтии, предостерегая, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. Однако в Германии заявляют, что проект экономический, а не политический.