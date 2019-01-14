ОЗХО внесет "Новичок" в список запрещенных веществ

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник одобрили предложение о включении нервно-паралитического вещества “Новичок”, использованного при покушении на бывшего агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в список запрещенных веществ.

Решение было принято после того, как с соответствующей инициативой выступили США, Нидерланды и Канада, сообщили государства-члены ОЗХО.

Они договорились “включить два класса высокотоксичных химических веществ (в том числе вещество, которое было использовано в Солсбери)”, - написала в твиттере постоянный представитель Канады при ОЗХО Сабине Нолке, добавив, что Россия не присоединилась к консенсусу.

После атаки на Скрипаля и его дочь Юлию в марте Запад объявил о самой масштабной высылке российских дипломатов со времен разгара холодной войны.

Британия говорит, что агенты ГРУ отравили Скрипалей “Новичком”. Москва отрицает причастность к атаке.

Решение ОЗХО носит конфиденциальный характер, другие подробности не раскрываются.

У 193 государств-членов организации есть 90 дней на то, чтобы представить свои возражения.