Последнее обновление: 14.01.2019 17:47

Суд предписал возбудить дело против генпрокурора Украины

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины открыть производство против генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что на личном приеме председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака гражданин подал заявление о совершении коррупционного правонарушения Луценко в сговоре со своим первым заместителем, предусмотренного статьями ст. 27,28, ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

СБУ в свою очередь направила данное заявление в НАБУ, но бюро отказалось открыть уголовное производство по указанным фактам.

После чего заявитель подал жалобу в суд на действия НАБУ и суд 28 декабря удовлетворил ее, обязав бюро зарегистрировать уголовное производство.

Ранее НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления властью или служебным положением, а также служебную халатность генерального прокурора Юрия Луценко и замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование