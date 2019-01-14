Суд предписал возбудить дело против генпрокурора Украины

Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины открыть производство против генпрокурора страны Юрия Луценко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что на личном приеме председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака гражданин подал заявление о совершении коррупционного правонарушения Луценко в сговоре со своим первым заместителем, предусмотренного статьями ст. 27,28, ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

СБУ в свою очередь направила данное заявление в НАБУ, но бюро отказалось открыть уголовное производство по указанным фактам.

После чего заявитель подал жалобу в суд на действия НАБУ и суд 28 декабря удовлетворил ее, обязав бюро зарегистрировать уголовное производство.

Ранее НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления властью или служебным положением, а также служебную халатность генерального прокурора Юрия Луценко и замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.