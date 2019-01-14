На одном из пляжей Италии нашли десятки тысяч мертвых креветок

Десятки тысяч мертвых креветок были обнаружены в минувшее воскресенье на одном из пляжей на итальянском острове Искья близ городка Лакко Амено, сообщил местный телеканал Isola verde TV.

Причины необычного явления в настоящее время пытаются выяснить ученые с зоологической станции, действующей на острове. Они уже взяли соответствующие пробы для проведения анализов, результаты которых будут обнародованы в ближайшие дни. Сотрудники береговой гвардии Италии в настоящее время обследуют берега Искьи и других островов Неаполитанского залива, однако данных об обнаружении новых мест массовой гибели креветок пока не поступало.

Власти Искьи через СМИ предостерегли жителей острова и туристов от употребления в пищу найденных на пляже ракообразных, поскольку "причины данного феномена пока не установлены".

В связи с массовой гибелью креветок на Искье пошли разговоры о том, что причиной странного явления мог стать сброс токсичных веществ в море. Однако эту гипотезу опровергает тот факт, что на пляже близ Лакко Амено не было найдено ни одной мертвой рыбы или каких-то других представителей местной морской фауны. Впрочем, возможно, что "загадка" гибели креветок на Искье объясняется проще: не исключено, что занимавшиеся незаконным промыслом рыбаки по каким-то причинам решили освободиться от богатого улова в районе Лакко Амено, а волны лишь выбросили ракообразных на берег.