Более половины россиян поддержали отставку правительства

Согласно исследованию в той или иной мере за отставку действующего кабинета министров высказались 53% респондентов, 40% были против. Основной претензией к правительству большинство опрошенных назвали проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения (57% участников). При этом в апреле 2017 года таких было 44%, а в августе 2016-го — 42%.

Респонденты также считают, что правительство не может обеспечить людей работой (46%, в апреле 2017-го — 24%); не заботится о социальной защите населения (43 и 31% опрошенных соответственно); не может справиться с кризисом в экономике (36 и 23%); коррумпировано и действует в первую очередь в собственных интересах (32 и 29%).

Опрошенные социологами также говорили о низком профессиональном уровне кабинета министров и об отсутствии у правительства продуманной программы экономического развития страны.

Опрос проводился 13–19 декабря прошлого года среди 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет в 136 населенных пунктах России.