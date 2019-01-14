Последнее обновление: 14.01.2019 10:56

В Турции прогремел взрыв на газопроводе

Взрыв газопровода на северо-западе Турции произошел из-за оползня, говорится в сообщении трубопроводной компании Botas в понедельник.

"Четырнадцатого января в 7.30 (мск) в районе населенного пункта Дегирмендере провинции Сакарья в результате оползня произошел разрыв газовой трубы, который привел к пожару. Вентили были своевременно перекрыты, подача газа прекращена. Пожар взят под контроль, начаты мероприятия по охлаждению и восстановлению поврежденного участка трубы. Подача газа населению и предприятиям бесперебойно осуществляется по альтернативным путям. О возможном прекращении подачи газа в какую-либо провинцию Турции речи нет", – говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших не сообщается.

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