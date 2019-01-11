На должность генсека СЕ баллотируются четыре кандидата

Комитет министров Совета Европы получил четырех кандидатов для избрания на должность нового генерального секретаря организации.

Дедлайн подачи правительствами стран-членов своих кандидатов завершился накануне.

В частности, кандидатами являются четыре политика. Это заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс; бывший премьер-министр, член парламента Литвы Андриус Кубилиус; бывшая министр иностранных дел, член парламента Греции Дора Бакояннис; а также заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Далее, по процедуре, Комитет министров СЕ в марте проведет собеседования с каждым из кандидатов и решится относительно их окончательного перечня, который будет передан Парламентской ассамблее Совета Европы.

ПАСЕ проведет избрание нового генерального секретаря СЕ в июне. Мандат нового генсека начнется с 1 октября 2019 года.

Действующий глава организации норвежец Турбьерн Ягланд находится на этой должности в течение двух пятилетних сроков с сентября 2009 года.