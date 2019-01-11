В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже

Один из директоров польского отдела концерна Huawei Вэйцзин В., а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши Петр Д. арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР, сообщает в пятницу государственное Польское телевидение.

По данным телеканала, оба подозреваемых были задержаны во вторник сотрудниками ABW, в четверг вечером районный суд Варшавы принял решение об их аресте на три месяца. Им предъявлено обвинение по статье УК о шпионаже против Польши. Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д.

Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу. Согласно данным телеканала, заместитель посла КНР в Варшаве посетил МИД Польши. Китайский дипломат попросил предоставить консульским службам доступ к арестованному гражданину КНР.

Капитан Петр Д. был сотрудником ABW до 2011 года, занимал пост замглавы департамента по делам телеинформационной безопасности, а также советника руководителя спецслужбы. По данным Польского телевидения, его отставка была связана с так называемой инфоаферой, касающейся коррупции при проведении государственных аукционов, однако обвинения Петру Д. предъявлены не были.

Отмечается, что Петр Д. имел доступ к информации о функционировании правительственной системы связи, предполагающей секретную передачу данных первым лицам государства.