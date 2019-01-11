Австрия введет "цифровой" налог для международных интернет-гигантов

Правительство Австрии планирует ввести налог в размере 3% в отношении международных интернет-гигантов с годовым оборотом более 750 миллионов евро, заявил в четверг канцлер страны Себастьян Курц.

Налог не затронет австрийские компании, а среди тех, кого постигнет эта участь, могут оказаться, в частности, Amazon и Facebook.

"В Европе пока что не существует налогообложения цифровых интернет-гигантов, и в этом вопросе мы в Австрии намерены быть первопроходцами", - сказал Курц перед заседанием правительства.

Австрия планирует ввести цифровое налогообложение компаний с годовым оборотом более 750 миллионов евро, чей доход в Австрии составляет не менее десяти миллионов евро. Речь идет о налоге в 3% с дохода от рекламы онлайн. Доход государственного бюджета от этого налога должен составить около 200 миллионов евро.

"Это важный шаг в направлении большей налоговой справедливости. Он связан и с мерами, направленными против обмана налоговых органов при организуемой с помощью интернета доставке, а также связан с мерами в туризме, затрагивающими такие платформы, как Airbnb", - добавил австрийский канцлер.