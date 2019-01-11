Последнее обновление: 11.01.2019 09:33

Всемирный банк рассчитывает выбрать нового президента до середины апреля

Всемирный Банк (ВБ) рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а его утверждения - до середины апреля, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что уходит в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Кандидаты должны быть выдвинуты в течение периода, который начинается 7 февраля с 09:00 по североамериканскому восточному времени (17:00 мнск) и продлится до 14 февраля 09:00 по североамериканскому восточному времени, кандидатуры должны быть выдвинуты исполнительными директорами или правительствами стран через исполнительных директоров. Кандидаты должны быть гражданами стран-членов Банка", - говорится в сообщении ВБ.

"Формальные интервью исполнительными директорами будут проводиться для всех включенных в шорт-лист кандидатов, ожидается, что выбор нового президента закончится до Весенней встречи ВБ", - сообщается в релизе.

Согласно данным сайта Всемирного Банка, регулярная Весенняя встреча состоится 14 апреля.

СМИ США со ссылкой на свои источники ранее сообщали, что вероятной кандидатурой на этот пост от США может стать замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас.

Президент Всемирного Банка Джим Ён Ким был выдвинут экс-президентом США Бараком Обамой. Вице-президент центра "Глобального анализа" при вашингтонском CSIS в своей колонке для журнала Hill Дэниэл Ранд высказал мнение, что следующим президентом Всемирного Банка тоже должен стать представитель Соединенных Штатов Америки. Он считает, что поддержки давних союзников США в этом вопросе: Саудовской Аравии, Японии, Франции, Южной Кореи и Мексики - должно хватить для того, чтобы кандидат победил, считает он.

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