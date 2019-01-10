Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

В 22 округах Баварии и Саксонии объявили режим ЧС из-за снегопада

Чрезвычайная ситуация объявлена в 22 округах в Баварии и Саксонии из-за снегопада, приостановлено движение поездов, в школах и детских учреждениях отменены занятия.

Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung, в Верхней Баварии приостановлено местное железнодорожное сообщение, задержки наблюдаются в работе городских электричек S-Bahn в Мюнхене, почти 150 рейсов отменены в аэропорту баварской столицы. На дорогах в Южной Баварии и Верхней Франкии зафиксированы многочисленные ДТП, движение в Альпах ограничено, водители могут передвигаться только со снежными цепями.

В баварском министерстве культуры и образования подтвердили, что все больше школ в регионе отменяют занятия по причине невозможности проезда или прохода детей к учебному заведению из-за снегопада. Освобождение не касается медперсонала, который обязан присутствовать на работе.

Как сообщило в четверг германское метеобюро, снегопад в регионе Альп продлится до середины следующей недели.

Напряженной остается и ситуация в отдельных районах Саксонии, где за прошедшие два дня выпало почти 50 сантиметров снега, сообщает телеканал MDR. Железнодорожное сообщение частично прервано, в школах отменены занятия. Однако в четверг германское метеобюро отменила предупреждение о непогоде для Саксонии, вынесенное во вторник в связи с сильными снегопадами.

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