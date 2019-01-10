Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

Глава IATA не исключает возможного нарушения авиасообщения в Европе в случае "жесткого" Brexit

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предупредил о возможном нарушении авиасообщения в Европе, если Британия выйдет из Европейского союза без заключения какого бы то ни было соглашения с Брюсселем, сообщает Associated Press.

По словам главы организации, которая выступает координатором деятельности и сотрудничества ведущих авиакомпаний мира, сбои в воздушном трафике могут продлиться "на протяжении месяцев" после Brexit.

А.де Жюньяк заявил журналистам, что ранее были приняты руководящие принципы IATA, касающиеся авиаперевозок между Британией и ЕС. Однако они выстроены и учитывают уровни воздушного трафика 2018 года, в то время как в 2019 году ожидается рост объема пассажирских перевозок в Европе. По его словам, принятых мер вряд ли будет достаточно, чтобы полностью избежать отмены авиарейсов.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование