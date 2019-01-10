Премьер Тайваня уходит в отставку вместе с кабинетом министров

Премьер-министр Тайваня Уильям Лай (Лай Циндэ) заявил в четверг, что в пятницу 11 января уйдет в отставку вместе со своим кабинетом министров, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Премьер также сообщил, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ближайшее время сообщит о назначении нового премьера и ключевых министров острова.

Уход премьера Тайваня был ожидаем, Уильям Лай подал прошение об отставке еще в конце ноября прошлого года после того, как Демократическая прогрессивная партия проиграла местные выборы, однако тогда отставка не была принята главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая сама подала в отставку с поста председателя партии.

На выборах в декабре Демократическая прогрессивная партия набрала меньше голосов, чем ее основной конкурент — Гоминьдан — в большинстве административных единиц Тайваня, в том числе в двух крупнейших городах, которые раньше находились под ее контролем, — Тайчжуне и Гаосюне. Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Уильям Лай взял на себя ответственность за столь низкий уровень доверия населения к его партии и заявил, что больше не может находиться на посту премьера.