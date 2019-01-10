Последнее обновление: 10.01.2019 17:08

Google Chrome запустит свой блокировщик рекламы в июле

Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной по всему миру 9 июля этого года. Об этом корпорация заявила в своем блоге.

«Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах», - заявила Google.

При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads. В этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.

В настоящий момент данная функция Google Chrome доступна на территории США, Канады и Европы. Корпорация отметила, что по состоянию на 1 января 2019 года две трети всех сайтов, которые когда-то не соответствовали рекламным стандартам, теперь находятся в хорошем состоянии.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование