Трамп и демократы не смогли договориться о возобновлении работы правительства

Президент США Дональд Трамп назвал “пустой тратой времени” встречу с лидерами демократов Конгресса в среду, по итогам которой сторонам не удалось прийти к компромиссу для возобновления работы правительства.

Правительство США частично приостановило работу 22 декабря из-за разногласий о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивает Трамп. Краткая встреча американского лидера со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов Сената Чаком Шумером закончилась взаимными упреками и не привела к разрешению противоречий.

“Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени”, - написал Трамп в твиттере.

“Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро возобновлю работу (правительства) - одобрите ли вы (финансирование) безопасности границ, которое включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала: “Нет”.

Демократы назвали поведение Трампа “истерикой” и сказали, что встреча провалилась, когда они отказались пообещать выделить средства на строительство стены.

“Это печально и плачевно, - сказал Шумер. - Мы хотим прийти к соглашению. Мы верим в безопасность границ. У нас разные взгляды”.

Провал переговоров может повысить вероятность введения Трампом чрезвычайного положения для строительства стены, если Конгресс не согласится одобрить выделение требуемых президентом $5,7 миллиарда для реализации проекта.

“Я думаю, президент сегодня очень четко изложил свою позицию: сделки без стены не будет”, - сказал вице-президент США Майк Пенс.

Международное рейтинговое агентство Fitch в среду предупредило, что может снизить рейтинг США с максимального уровня “ААА” позднее в 2019 году, если приостановка работы американского правительства приведет к достижению потолка госдолга и затруднит подготовку бюджета.