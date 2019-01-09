Доллар снижается к большинству мировых валют

Курс доллара США снижается к большинству мировых валют в среду. Иена дорожает к доллару, но дешевеет к другим валютам.

Как указывают эксперты, доллар и иена дешевеют благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров США с Китаем, который повысил спрос на более рисковые активы вроде акций.

По словам источников агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп хочет скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем с целью обеспечить восстановление американских финансовых рынков. При этом накануне Д.Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем идут хорошо.

Переговоры американских и китайских чиновников в Пекине были продлены на среду, что усилило оптимизм, связанный с твитами американского президента. После завершения работы делегаций в среду американская сторона положительно отозвалась об итогах переговоров.

Также инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду и выступлений руководителей Федрезерва, включая глав ФРБ Атланты и Чикаго.

По состоянию на 17:36 евро вырос на 0,56% - до $1,1505 против $1,1441 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени поднялась к японской валюте на 0,35% и составила 124,85 иены по сравнению со 124,41 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара снизился до 108,52 иены против 108,75 иены во вторник.

Фунт стерлингов увеличился на 0,4% - до $1,2767 против $1,2717 днем ранее. К евро фунт снизился на 0,2% и составил 1,1090 евро по сравнению с 1,1115 во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,18%.