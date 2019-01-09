Последнее обновление: 09.01.2019 17:53

Киев и Варшава разработают новую систему ПВО

Польская компания WB Electronics и украинский государственный концерн "Укроборонпром" планируют вместе разработать систему ПВО средней дальности. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя польской компании Романа Мушаля.

"Польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" планируют работать над совместной разработкой систем ПВО средней дальности", - говорится в сообщении.

В частности, по словам Мушаля, проект предусматривает совместное создание системы ПВО с использованием украинских управляемых ракет средней дальности Р-27.

Он также добавил, что большинство необходимых компонентов установки, в частности, двигатель и головки самонаведения, уже готовы.

Мушаль заметил, что производство систем ПВО в Польше начнется примерно через три года.

Сообщается, что новые оборонительные системы будут оснащены установкой вертикального пуска. А сами системы будут установлены на польских грузовиках модели Jelcz 662D.

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