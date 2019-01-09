Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.

По его словам, суточная производительность терминала составляет 13,2 миллиона кубометров голубого топлива. При этом его годовая производительность позволит удовлетворить не только текущие, но и перспективные потребности жителей Калининградской области в газе.

"Газпром" ведет комплексную работу по увеличению надежности снабжения Калининградской области голубым топливом. Ранее концерн обустроил подземное хранилище газа в регионе, а также нарастил производительность газопровода "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До сегодняшнего дня это был единственный маршрут поставок газа в самый западный регион страны.