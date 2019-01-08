Последнее обновление: 08.01.2019 17:38

Президент Всемирного банка досрочно уйдет в отставку 1 февраля

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким планирует уйти в отставку 1 февраля после более чем шести лет работы на этом посту, сообщается в пресс-релизе организации. Временно исполняющей обязанности президента станет Кристалина Георгиева, которая в настоящее время является главным исполнительным директором ВБ.

Второй пятилетний срок работы Джима Ёна Кима на посту президента банка начался 1 июля 2017 года. Таким образом, он подал в отставку значительно раньше срока истечения полномочий. Джим Ён Ким, которому сейчас 59 лет, намерен перейти в фонд инфраструктурных инвестиций. В сообщении ВБ говорится, что подробности относительно этого будут опубликованы позднее.

Всемирный банк основан после Второй мировой войны. Выдвигать кандидатов на пост председателя могут только акционеры ВБ, крупнейшим из которых являются США.

Джим Ён Ким родился в Сеуле (Южная Корея) в 1959 году. С пятилетнего возраста живет в США, имеет степени врача (Гарвард, 1991 год) и доктора социальных наук (Гарвард, 1993 год). Джим Ён Ким стал первым главой Всемирного банка не из финансовой сферы. Врач и антрополог, он более двух десятилетий занимается вопросами международного развития, помогая улучшить жизнь обездоленного населения во всем мире. До прихода на работу в ВБ Джим Ён Ким являлся президентом Дартмутского колледжа. Также является соучредителем организации "Партнеры во имя здоровья" и бывшим директором департамента ВИЧ/СПИДа Всемирной организации здравоохранения, свидетельствует информация на сайте ВБ.

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