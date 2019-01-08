Король Малайзии отрекся от престола

Верховный правитель Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на заявление королевского дворца.

«Его величество готовится вернуться в Келантан (один из штатов Малайзии), чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни населения», - следует из заявления.

Почему король решил снять с себя полномочия, не уточняется.

Малайзия является конституционной монархией. Король в ее политической системе носит церемониальные представительские функции и является главнокомандующим вооруженными силами страны.​ Принятие законов и назначение министров осуществляются по одобрению монарха, который, в свою очередь, должен прислушиваться к мнению парламента и правительства.

Согласно законодательству Малайзии, должность короля является выборной. Главу государства избирают сроком на пять лет среди девяти султанов, правящих штатами страны. 49-летний Мухаммад V — султан штата Келантан. Он был избран королем Малайзии в ходе тайного голосования девятью членами Совета правителей в апреле 2016 года.