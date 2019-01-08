Военные в Габоне объявили о захвате власти для восстановления демократии

Военные Габона объявили о захвате власти в этом африканском государстве с целью восстановления демократии в стране, сообщает Associated Press (AP). Вооруженные люди захватили в столице Габона государственную радиостанцию, а позднее в эфир государственного телевидения было выпущено обращение к народу.

Зачитавший обращение лейтенант Келли Ондо Обианг, по бокам которого стояли вооруженные винтовками солдаты, назвал себя лидером «Патриотического движения военных и спецслужб Габона», сообщает Reuters. В своем обращении он заявил, что переворот направлен против того, «кто трусливо убил юных патриотов» в августе 2016 года.

Действующий президент Габона 59-летний Али бен Бонго Ондимба, унаследовал власть от своего отца Омара Бонго, возглавлявшего страну с 1967 по 2009 год. В 2009 году Али бен Бонго Ондимба выиграл прошедшие в Габоне выборы, а в августе 2016 года заявил о своей победе на новых выборах. Оппозиция, чьего кандидата президент обошел менее чем на 6 тыс. голосов, результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях, после чего в Либревиле прошли массовые беспорядки, в ходе которых было сожжено здание парламента. Однако Конституционный суд Габона признал победу Али бен Бонго Ондимбы, и в конце сентября 2016 года он вновь был объявлен главой государства.

В середине июля 2018 года Али бен Бонго Ондимба приезжал в Москву, где поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Россия одной из первых направила ему поздравление с победой на выборах и сам поздравил Путина с переизбранием.

«Сегодня об Африке говорят все под самыми разными углами. Этот континент обладает богатейшими ресурсами, и сейчас мы наблюдаем, как многие крупные государства борются между собой, чтобы получить доступ к этим богатейшим ресурсам», — сказал тогда габонский президент.

В октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба был госпитализирован в Саудовской Аравии после инсульта. С ноября того же года он проходит лечение в Марокко. В новогоднем обращении к нации президент признал, что испытывает проблемы со здоровьем, однако заверил, что уже поправляется.

Келли Ондо Обианг в своем обращении 7 января заявил, что выступление президента, который не мог двигать правой рукой и с трудом выговаривал слова, усилило сомнения в его способности выполнять свои обязанности.

Пресс-секретарь Али бен Бонго Ондимбы заявил Reuters, что президент вскоре выступит с обращением к нации. Источник агентства, близкий к правительству Габона, сообщил Reuters, что путчисты малочисленны. В то же время жители Либревиля сообщают AP, что улицы столицы патрулируют танки и бронемашины.

Сеть радиостанций RFI со ссылкой на свой источник, близкий к окружению президента Габона, сообщила, что захваченная путчистами радиостанция окружена верными властям частями, однако военные пока не хотят применять силу. По данным RFI, в нескольких районах Либревиля в настоящее время нет электричества, отключен интернет.

В начале января 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что в Габон будут отправлены 80 американских военнослужащих, которые должны будут обеспечить безопасность граждан США в соседней с Габоном Демократической Республике Конго (ДРК), где на фоне президентских выборов вспыхнули массовые беспорядки. Трамп уточнил, что военные США останутся в регионе «пока не станет ясно, что их присутствие больше не нужно». Трамп отметил, что в зависимости от обстоятельств контингент американских военнослужащих может быть увеличен.