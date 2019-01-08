Вселенский патриарх вручил томос главе новой Православной церкви Украины

Вселенский Патриарх, духовный глава православных христиан, подписал документ о предоставлении независимости Православной Церкви Украины, что знаменует историческое отделение от России, которое лидеры Украины считают жизненно важным для безопасности страны.

Документ был подписан в субботу патриархом Варфоломеем после того, как он помолился вместе с главой украинской церкви митрополитом Епифанием и президентом Украины Петром Порошенко в Георгиевском соборе Вселенского Патриархата в Стамбуле.

“Хочу поблагодарить миллионы украинцев по всему миру, которые отозвались на призыв молиться, чтобы церковь состоялась”, - сказал Порошенко в ходе церемонии.

“Я хочу поблагодарить поколения украинцев, которые мечтали,.. и, наконец, Господь послал нам православную церковь Украины”, - сказал он, обращаясь к собравшимся в переполненном соборе.

Вселенский Патриархат, духовный центр около 300 миллионов православных христиан во всем мире, одобрил просьбу Украины о новой церкви в октябре. Указ, или Томос, подписанный Варфоломеем, будет передан Епифанию после церковной службы в воскресенье.

Украина в прошлом месяце выбрала 39-летнего митрополита Епифания из Украинской православной церкви Киевского Патриархата, главой новой церкви. Президент Порошенко сравнил решение о создании независимой украинской православной церкви с референдумом Украины о выходе из Советского Союза в 1991 году.

Этот шаг вызвал недовольство Москвы. Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре сказал, что раскол может обернуться кровопролитием. Отношения между Украиной и Россией испортились после захвата Москвой Крыма в 2014 году.

Украина ввела военное положение в ноябре, сославшись на угрозу полномасштабного вторжения после того, как Россия захватила три украинских военных судна в Керченском проливе.

Украинская православная церковь подчинялась Москве в течение сотен лет, и украинские лидеры считают независимость церкви жизненно важной для противостояния влиянию России.