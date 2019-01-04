СМИ сообщили об испытании китайской версии "матери всех бомб"

Китайская государственная промышленная корпорация NORINCO впервые продемонстрировала снимки, на которых показана китайская версия "матери всех бомб" и ее испытания, сообщает издание Global Times.

Отмечается, что авиационная бомба по своей мощности и разрушительной силе уступает только ядерной, из-за чего и получила соответствующее прозвище.

Газета сообщает, что в NORINCO уже провели испытания возможностей произведенной ими бомбы, которая была сброшена с бомбардировщика H-6K и привела к гигантскому взрыву. Место испытаний не указывается.

Бомба весит несколько тонн, и из-за ее размеров бомбардировщик может нести только одну бомбу за раз. По мнению аналитиков, она может достигать до шести метров в длину. Однако эксперты также отметили, что, скорее всего, она меньше американской, и это сделано специально, чтобы ее смог поднять H-6K.

Некоторые эксперты также предположили, что она может быть термобарической, однако компания это не подтверждает.

В 2017 году американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний 2003 года своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб". Запись была обнародована после того, как ВВС США сбросили GBU-43/B на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане.