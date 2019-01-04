Последнее обновление: 04.01.2019 16:11

МВД Германии выясняет, стоят ли за хакерской атакой иностранные спецслужбы

Представитель МВД ФРГ Сорен Шмидт заявил, что в ведомстве выясняют, стоят ли за массированной хакерской атакой в Германии иностранные спецслужбы.

"Это является предметом проверки", - сказал Шмидт, выступая на брифинге в пятницу и отвечая на соответствующий вопрос.

Присутствовашая на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц добавила, что в настоящее время "невозможно дать детализированную, окончательную оценку" случившегося, так как расследование продолжается.

Ранее стало известно, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что в результате атаки были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса.

Власти ФРГ очень серьезно рассматривает ситуацию с хакерской атакой в отношении сотен политиков, ведется следствие, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц. По ее словам, секретные данные ведомства канцлера и лично Ангелы Меркель не затронуты. Представитель Минобороны ФРГ заявил на брифинге, что Вооруженные силы страны, "по всей имеющейся на данный момент информации, не затронуты атакой".

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