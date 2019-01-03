Снег отрезал от мира 64 населенных пункта на востоке Турции

На востоке Турции 64 населенных пункта заблокированы из-за значительных снегопадов.

Спасатели работают над расчисткой доступа в эти населенные пункты, сообщает TRT Haber.

«В регионе Восточной Анатолии, в провинциях Ван, Битлис и Хаккари, 64 населенных пункта заблокированы из-за неблагоприятных погодных условий», - сообщили спасательные службы.

В основном в снежной ловушке оказались небольшие деревни и хутора после того, как дороги к ним были занесены снегом.

Сейчас спасатели расчищают дороги, используя тяжелую снегоуборочную технику.

Синоптики обещают распространение осадков - снегопадов и дождей с мокрым снегом на всю территорию Турции.