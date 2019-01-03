Дипломат КНДР попросил убежища в Италии

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии подал запрос на получение убежища для себя и своей семьи. Семья 48-летнего дипломата Чо Сон Гиля сейчас находится под защитой итальянских властей. Об этом сообщило в четверг южнокорейское агентство Yonhap без ссылки на источники информации.

"Информацию не смогли подтвердить ни в южнокорейской службе безопасности, ни в других ведомствах. В то же время южнокорейские СМИ пишут, что Чо Сон Гиль подал ходатайство о предоставлении убежища еще в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла КНДР в Риме с октября 2017 года. Предыдущего посла Северной Кореи выдворили из Италии после очередных ракетных испытаний Пхеньяна.

В случае подтверждения информации о запросе на убежище Чо Сон Гиль станет самым высокопоставленным дипломатом, который сбежал из КНДР. В 2016 году в Южную Корею сбежал бывший заместитель посла Северной Кореи в Великобритании. Обычно информация о дипломатах-перебежчиках из Северной Кореи всплывает нечасто. Однако южнокорейские СМИ пишут, что с 2015 года в их страну уже бежало немало дипломатов с Севера.

В целом же после завершения Корейской войны 1950-1953 годов около 30 тысяч жителей Северной Кореи сбежали в Южную Корею, большинство из них — через территорию Китая.