Последнее обновление: 03.01.2019 13:30

В Северном море 270 контейнеров упали за борт грузового судна

270 контейнеров упали в шторм за борт грузового судна MSC Zoe в Северном море в среду, 2 января.

Корабль направлялся из бельгийского Антверпена в немецкий Бремерхафен.

Не менее четырех контейнеров содержат опасные грузы, сообщил представитель управления по чрезвычайным происшествиям на море немецкого города Куксхафен. Речь идет о быстро воспламеняющихся органических пероксидах, которые используются в производстве пластмасс.

Береговые службы двух государств ведут поиск с привлечением судов и авиации. Шесть контейнеров замечены в территориальных водах Германии. Еще 21 вынесло на берег в районе Западно-Фризских островов, сообщила береговая охрана Нидерландов.

По словам очевидцев, в числе выброшенных на пляж грузов - игрушки, лампочки, одежда и мебель. Представитель властей острова Терсхеллинг заявил, что на очистку может потребоваться несколько суток.

MSC Zoe является одним из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно взять на борт свыше 19 тысяч контейнеров.

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