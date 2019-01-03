Последнее обновление: 03.01.2019 10:47

Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone

Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. В качестве главной причины он указал торговые войны между США и Китаем.

В письме Кука инвесторам говорится, что Apple теперь ожидает доход в размере 84 миллиардов долларов за последний квартал. Это ниже прогноза, опубликованного два месяца назад, когда компания прогнозировала доход от 89 до 93 миллиардов долларов.

В интервью телеканалу CNBC Кук заявил, что замедление темпов продаж особенно очевидно в Китае. "Напряженность в торговле между Китаем и США оказывает дополнительное давление на их экономику", - заявил глава Apple.

Кук уже заявлял, что "наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков".

Ранее США анонсировали увеличение пошлин с 10% до 25% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, но в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и КНР договорились о «перемирии» в торговой войне и переговорах по проблемным вопросам в торговле.

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