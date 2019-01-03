В Судане заблокировали Twitter, Facebook и WhatsApp

Власти Судана отрезали населению доступ к крупнейшим мировым социальным сетям, чтобы остановить распространение протестов по стране. Об этом со ссылкой на данные многочисленных пользователей и негосударственные организации пишет Reuters.

“Пользователи трех основных провайдеров телекоммуникационных услуг: Zain, MTN и Sudani - сказали, что доступ к Twitter, Facebook и WhatsApp возможен лишь при условии использования виртуальной частной сети (VPN)”, - говорится в материале.

Эту информацию подтвердили и в неправительственной организации NetBlocks, которая борется за цифровые права.

“В НПО рассказали, что полученные ими от тысяч суданских волонтеров данные доказывают существование “масштабного режима цензурирования интернета”, - пишет Reuters.

Хотя власти Судана пока не подтвердили введение ограничений, две недели назад глава Службы безопасности и разведки Судана Салах Абдалах объявил о подобном намерении.

“Внутри правительства происходила дискуссия о блокировке социальных сетей и в конце концов было решено их заблокировать”, - рассказал Абдалах журналистам 21 декабря.

Reuters отмечает, что власти Судана тщательно контролируют традиционные медиа, но интернет-ресурсы до недавнего времени пользовались относительной свободой.

“Из 40 млн общего населения около 13 млн суданцев имеют доступ к интернету и более 28 млн используют мобильные телефоны”, - отмечает агентство.

Как сообщалось, президент Судана Омар аль-Башир пообещал провести масштабные экономические реформы на фоне массовых акций протеста, охвативших страну. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли восемь человек. Оппозиция в Судане заявляет о 22 погибших.