Последнее обновление: 03.01.2019 10:47

Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс.

Категории: США Tesla Цены

Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании.

Основная часть выпущенных компаний автомобилей — более 61 тыс. — пятиместные седаны Tesla Model 3. Оставшиеся 25 тыс. пришлись на более старые модели — седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X.

Выросло не только производство, но и поставки Tesla — до 90,7 тыс. автомобилей (также рост на 8%). В общей сложности в 2018 году компания поставила на рынок 245 тыс. машин — почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые, подчеркивается в сообщении.

Одновременно Tesla объявила о снижении цен на все свои модели на 2 $тыс. На этот шаг компания пошла, чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

Однако отчетность компании разочаровала инвесторов, отмечает Bloomberg.

Акции компании на торгах в среду падали в течение торгов более чем на 10%, к закрытию падение составило 6,8%.

Опрошенные агентством инвестиционный аналитики отмечали, что от компании ожидали более высоких показателей, особенно на фоне усилий, предпринятых компании для увеличения производства.

Беспокойство аналитиков вызывают политика значительного снижения цены, которая может быть истолкована как сигнал о падении спроса на электромобили, а также возможные проблемы с реализацией уже произведенных машин

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