Последнее обновление: 02.01.2019 13:05

Возле известного курорта в Турции море отступило от берега

Мраморное море возле известного курортного города Мармара Эглеси, на северо-западе Турции, отступило от берега на 20 метров, что вызвало беспокойство местного населения. Об этом сообщает CNN Turk .

«Море в районе Мармара Эглеси отступило на 20 метров, местное население запаниковало», - сообщили СМИ.

Возле известного курорта в Турции море отступило от берега

Мэр города Ибрагим Уйан, комментируя ситуацию, уверил, что это явление сезонное и не должно вызывать беспокойство.

Следует отметить, что население в разных районах Турции часто толкует необычные природные явления как предвестники землетрясений, что неоднократно уже вызывало панику. Например, к прибрежной линии известной в Турции курортной зоны на Средиземном море, возле города Измир, прибило большое количество водорослей, что вызвало беспокойство местных жителей, которые считают аномальное явление предвестником землетрясения.

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