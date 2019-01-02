Сомалийская власть заставила уполномоченного ООН покинуть страну

Сомалийская власть приказала уполномоченному ООН в этой африканской стране Николасу Хейсому выехать за пределы страны, обвинив во вмешательстве в национальный суверенитет. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Сомали, опубликованное во вторник вечером.

«Николас Хейсом, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Сомали, больше не желателен и не может работать в этой стране. Данное решение были принято после того, как он открыто нарушил надлежащее функционирование офиса ООН в Сомали », - говорится в сообщении.

Такое решение сомалийского правительства принято после того, как Хейсом 30 декабря направил письмо в министерство внутренних дел, в котором выразил обеспокоенность из-за вероятного использования финансируемых ООН сил безопасности Сомали для арестов демонстрантов и убийств мирных жителей

Сейчас по этому поводу еще нет никаких комментариев от офиса ООН.

Как известно, Организация Объединенных Наций предоставляет Сомали крайне важную поддержку, помогая этой стране побороть последствия кровавой и опустошительной гражданской войны, которая разразилась еще в 1991 году, когда вожди разных кланов свергли диктатора и начали борьбу за власть.