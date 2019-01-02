Последний ядерный тест КНДР продолжает вызывать подземные толчки

Ядерное испытание, проведенное по распоряжению северокорейского руководства в сентябре 2017 года, было настолько мощным, что до сих пор вызывает небольшие землетрясения на полуострове.

Последний толчок из этой серии зарегистрирован в ночь на среду, сообщил американский телеканал новостей CNN.

"Шестое ядерное испытание в Северной Корее было настолько мощным, что до сих пор вызывает подземные толчки, более чем через год", - отмечается в сообщении.

По информации метеорологической службы Южной Кореи, в ночь на среду произошло небольшое землетрясение с эпицентром в провинции Хамгйонг (КНДР), который было вызвано ядерным испытанием в сентябре 2017 года.

По данным Минобороны Японии, это испытание было самым мощным в Северной Корее с расчетным эквивалентом свыше 160 килотонн тротила. Тогда в результате взрыва изначально был зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3, а также серия менее мощных толчков. Кроме того, на месте экзамена произошел обвал земной поверхности.

В июле прошлого года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР, во время которого стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.