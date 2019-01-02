Последнее обновление: 02.01.2019 13:05

Последний ядерный тест КНДР продолжает вызывать подземные толчки

Ядерное испытание, проведенное по распоряжению северокорейского руководства в сентябре 2017 года, было настолько мощным, что до сих пор вызывает небольшие землетрясения на полуострове.

Последний толчок из этой серии зарегистрирован в ночь на среду, сообщил американский телеканал новостей CNN.

"Шестое ядерное испытание в Северной Корее было настолько мощным, что до сих пор вызывает подземные толчки, более чем через год", - отмечается в сообщении.

По информации метеорологической службы Южной Кореи, в ночь на среду произошло небольшое землетрясение с эпицентром в провинции Хамгйонг (КНДР), который было вызвано ядерным испытанием в сентябре 2017 года.

По данным Минобороны Японии, это испытание было самым мощным в Северной Корее с расчетным эквивалентом свыше 160 килотонн тротила. Тогда в результате взрыва изначально был зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3, а также серия менее мощных толчков. Кроме того, на месте экзамена произошел обвал земной поверхности.

В июле прошлого года в Сингапуре состоялся первый саммит с участием лидеров США и КНДР, во время которого стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование