Последнее обновление: 02.01.2019 13:05

Бельгия на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН

Бельгия со вторника приступила к выполнению своего мандата в качестве нового непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Как говорится в пресс-релизе, распространенном МИД королевства, в течение предстоящих двух лет Бельгия "будет конструктивным, надежным и открытым партнером в поиске, совместно с другими членами Совета Безопасности и всеми заинтересованными сторонами, коллективных ответов на международные вопросы мира и безопасности".

Девиз Бельгии в качестве непостоянного члена Совбеза ООН: "Добиваться консенсуса, действовать ради мира". По словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, помимо конкретных задач, стоящих перед членами Совета, Брюссель будет уделять особое внимание предотвращению вооруженных конфликтов, защите прав пострадавших при таких конфликтах лиц и эффективному оперативному управлению миротворческими миссиями ООН, отмечается в сообщении.

В феврале 2020 года Бельгия будет председательствовать в Совбезе ООН, кресло непостоянного члена которого страна уже занимала 2007-2008 годах, говорится в пресс-релизе.

В число новых непостоянных членов Совета вошли также Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и Южная Африка. Эти страны будут работать вместе с пятью постоянными членами Совбеза, обладающими правом вето: Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

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