Более половины американцев недовольны деятельностью Трампа

Большинство американцев не устраивает работа Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного в пятницу агентством Associated Press.

В частности, 56% респондентов выразили недовольство работой американского президента, в то время как 42% одобрили его действия. В то же время 58% полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли по этой причине Д.Трамп импичмента. При этом 51% респондентов полагают, что Д.Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией. 46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.

Среди респондентов-республиканцев популярность Д.Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.

Специальный прокурор США Р.Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.