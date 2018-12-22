Экс-президента Румынии обвиняют в преступлениях против человечности

Бывший председатель Фронта национального спасения, экс-президент Румынии Ион Илиеску и еще несколько бывших высокопоставленных государственных чиновников обвиняются в преступлениях против человечности. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Румынии, которая расследует факты незаконного использования огнестрельного оружия во время свержения коммунистического режима в декабре 1989 года.

"Доказательная база свидетельствует о том, что с 22 декабря 1989 года (начало восстания против коммунистического режима в стране – ред.) все вооруженные силы Румынии, включая вооруженные формирования МВД и Департамента Национальной безопасности, Патриотические гвардии находились в подчинении созданного в те дни Совета Фронта Национального спасения. Все обвиняемые (Ион Илиеску, а также несколько бывших членов румынского правительства) причастны к осуществлению диверсий против мирных манифестантов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Подчеркивается также, что именно по их вине для разгона демонстрантов была открыта хаотическая стрельба. По данным следствия, с 22 по 30 декабря было отстреляно около 13 миллионов патронов.

В результате стрельбы погибло более 800 человек, свыше двух тысяч ранено, а многие манифестанты были арестованы.

В 2015 году следствие по делу о незаконном применении оружия во время мирных манифестаций было приостановлено, однако, впоследствии оно было снова возобновлено.

Во время декабрьских событий 1989 года Ион Илиеску был избран председателем Фронта Национального спасения. Он дважды (с 1990 по 1996 и с 2000 по 2004 годы) избирался на пост президента Румынии. Ему 88 лет.