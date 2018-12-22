Президент Таджикистана подписал проект о назначение Зася генсеком ОДКБ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поддержал кандидатуру Станислава Зася, представленную Беларусью на должность генерального секретаря ОДКБ, и подписал его назначение, сообщил официальный представитель МИД страны Вафо Ниятбекзода.

"Президент Таджикистана поддержал кандидатуру Станислава Зася и подписал его назначение на должность Генерального секретаря ОДКБ", - сказал он.

О готовности поддержать кандидатуру Зася президент Таджикистана заявил во время встречи с ним 14 декабря в Душанбе.

Как ранее сообщил пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов, сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации.

В пятницу Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявила в четверг пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Зась в пятницу заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, настаивая, что генсеком должен остаться представитель этой страны.

Как сообщал ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси. Позднее Лукашенко заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на эту должность. Затем он заявил, что генеральным секретарем ОДКБ должен быть "действующий талантливый генерал", а от назначения "пенсионеров" в руководстве этой организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве странам нужно уходить. Он высказался в пользу госсекретаря Совбеза республики Зася.