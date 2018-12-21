Последнее обновление: 21.12.2018 15:01

Король Бельгии принял отставку премьер-министра

Король бельгийцев Филипп в пятницу принял отставку премьера-министра Бельгии Шарля Мишеля и возглавляемого им кабинета министров, монарх поручил им временно исполнять обязанности, сообщил королевский дворец.

Премьер во вторник вечером подал королю, являющемуся формальным главой государства, прошение об отставке. Этому предшествовал выход из правительственной коалиции самой влиятельной в ее составе правой партии "Новый фламандский альянс" (NVA) — в знак протеста против обещания премьера подписать глобальное соглашение в области миграционной политики. Это привело к перестановкам в кабинете министров и потере коалицией большинства в федеральном парламенте.

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