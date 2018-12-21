США планируют вывести более 5 тысяч военных из Афганистана

Президент США Дональд Трамп планирует вернуть более 5000 военных из Афганистана, сказал американский чиновник в четверг, день спустя после объявления о полном выводе сил из Сирии.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что решение уже принято и даны устные распоряжения о начале планирования частичного вывода военных. По словам чиновника, сроки еще обсуждаются, но военные могут начать возвращаться в США уже в ближайшие недели или месяцы.

Сейчас американский контингент в Афганистане насчитывает 14.000 военных, в задачи которых входит в том числе подготовка и консультирование местных сил и проведение воздушной кампании против талибов и других группировок. В результате сокращения числа военных Вашингтон, возможно, будет вынужден ограничить масштаб этих миссий.

В четверг об уходе в отставку объявил министр обороны США Джим Мэттис, выступавший за сохранение численности контингента в Афганистане.

Пентагон отказался комментировать информацию о выводе войск из Афганистана.

Представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис сказал, что Белый дом не будет комментировать “будущие стратегические изменения”.

Трамп начал обещанный полный вывод сил из Сирии, объявив в среду, что они выполнили свою задачу, заключавшуюся в победе над “Исламским государством”.