Канада не будет платить выкупы террористам - Трюдо

Канада не намерена менять действующую политику полного отказа от выплаты выкупов террористам за освобождение своих граждан. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Около 3 млн канадцев живут, работают и путешествуют по всему миру ежегодно, так что защита этих людей является чрезвычайно важной. Если возникнет ситуация, в которой канадцы станут жертвами из-за готовности государства платить выкуп, все наши граждане будут уязвимыми. Мы придерживаемся жесткой политики отказа от выплаты выкупов террористическим организациям”, - сказал Трюдо.

По его убеждению, это позволяет одновременно повысить безопасность канадцев и лишить террористов финансирования.

“Таких подходов придерживается Канада и многие наши союзники. Я также несколько раз поднимал этот вопрос во время таких встреч, как G7, подчеркивая важность внедрения подобной политики всеми государствами”, - отметил премьер-министр Канады.

Как известно, два года назад члены филиппинского исламистской группировки Абу Саяф казнили двух канадских заложников, за которых Оттава отказалась выплачивать выкуп в $5 млн.