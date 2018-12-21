Лондон и Варшава усилят борьбу с российской дезинформацией

Великобритания и Польша создадут новое совместное подразделение для "противодействия российской дезинформации" и собираются проводить ежегодные консультации по поводу "враждебной деятельности Москвы". Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Тадеушем Моравецким 20 декабря в Лондоне.

"Мы полны решимости защищать наши демократии посредством ежегодных консультаций, посвященных враждебной деятельности России, и более близкого сотрудничества между нашими оборонными и разведывательными ведомствами. Обсуждения начнутся в начале следующего года, - сказала Мэй. - Мы также будем делиться нашими знаниями, чтобы создать в Польше новое подразделение, которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов".

В ходе пресс-конференции, Мэй упомянула об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и попытке кибервзлома базы ОЗХО в Гааге, в которых ряд стран обвиняют Россию, назвав подобные действия "неприемлемыми". Со своей стороны Моравецкий подчеркнул важность сохранения сильного Североатлантического альянса, "особенно, на фоне угроз со стороны наших восточных соседей".

В декабре 2017 года Лондон и Варшава подписали новый договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.