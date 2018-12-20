Дефицит никеля в мире в октябре вырос до 19,6 тыс. тонн

Производство рафинированного никеля в мире в октябре продолжало оставаться ниже потребления, свидетельствуют предварительные расчеты Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

Дефицит увеличился до 19,6 тыс. тонн по сравнению с пересмотренными 9 тыс. тонн в сентябре.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.