Последнее обновление: 20.12.2018 17:59

Дефицит никеля в мире в октябре вырос до 19,6 тыс. тонн

Категории: Металлы

Производство рафинированного никеля в мире в октябре продолжало оставаться ниже потребления, свидетельствуют предварительные расчеты Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG).

Дефицит увеличился до 19,6 тыс. тонн по сравнению с пересмотренными 9 тыс. тонн в сентябре.

INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Куба, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейский союз.

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