Генсек Интерпола предупреждает о новой волне исламского терроризма

Многим странам в мире может угрожать вторая волна исламского терроризма. Об этом генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток заявил в Париже в среду, 19 декабря.

Подобную ситуацию "можно назвать "Исламским государством" версии 2.0", добавил он.

Пособники террористов отбывают относительно небольшие тюремные сроки, поскольку обвинительные приговоры им были вынесены без привязки к конкретным нападениям, подчеркнул генсек Интерпола. По его словам, поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу". Если бы джихадистская группировка была побеждена в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в иные регионы мира - например, в Юго-Восточную Азию или Африку, полагает Шток.

Тюрьмы по-прежнему играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в качестве примера декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге.

Шекатт находился под подозрением полиции еще до нападения

11 декабря 29-летний гражданин Франции арабского происхождения Шериф Шекатт открыл стрельбу по посетителям ярмарки, убив трех и ранив 11 человек. Два дня спустя преступник был убит при задержании.

Ранее он уже находился под подозрением полиции и 27 раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году ФРГ депортировала Шекатта во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме Шекатт уделял большое внимание религии, его заподозрили в приверженности радикальным исламским взглядам.