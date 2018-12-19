Еврокомиссия опубликовала отчет о безвизовом режиме для стран Восточной Европы

19 декабря Еврокомиссия опубликовала отчет о соответствии требованиям по безвизовому режиму восьми стран Восточной Европы и Западных Балкан.

В целом, говорится в документе, необходимые условия выполняются, но эти страны должны принять более эффективные меры для борьбы с коррупцией и нерегулярной миграцией.

Граждане Черногории, Сербии, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины могут въезжать без виз в ЕС для краткосрочных визитов с 2009-2010 годов. Граждане Молдавии пользуются безвизовым режимом с 2014 года. Грузия и Украина получили такую возможность в марте и июне 2017 года, после того, как в ЕС ввели новую систему приостановки безвиза в случае, если странами не выполняются необходимые требования, если нерегулярная миграция или необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень. По данным ЕС, за полтора года безвизовым режимом для въезда на территорию Евросоюза воспользовались более полумиллиона украинцев.

Еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос назвал безвизовый режим "большим достижением", но подчеркнул, что он влечет за собой ответственность и обязательства. "Я приветствую то, что все страны продолжают выполнять свои обязательства, но призываю к быстрым и более активным усилиям для снижения нерегулярной миграции, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - заявил Аврамопулос.

В отчете Еврокомиссии отмечена высокая нерегулярная миграция из Сербии, Грузии, Молдавии и Украины. Так, в 2017 году количество отказов украинцам во въезде в ЕС возросло на 47 процентов, до более 33 тысяч. В первой половине этого года оно увеличилось еще.

В то же время число украинцев, незаконно находящихся в ЕС, в 2017 году выросло на 13 процентов, до 33,5 тысяч, а в первом полугодии нынешнего года роста не наблюдалось. Что касается Сербии, то количество незаконных пребываний в ЕС возросло в 2017 году на 31 процент, до почти 15 тысяч. В первом полугодии 2018-го возросло количество как отказов во въезде, так и число незаконно находящихся в ЕС сербов.

Цифры в отношении Молдавии и Грузии намного выше. Так, в 2017 году число отказов во въезде в ЕС молдаванам выросло на 56 процентов, до более семи тысяч, а грузинам - на 200 процентов, до 2,5 тысяч. Грузии и Молдавии касаются и проблемы с необоснованными заявками на убежище. В первом полугодии 2018 года более 1,5 тысячи молдаван подали такие заявки - на 128 процентов больше, чем годом ранее. При этом уровень удовлетворения их заявок ниже 1,5 процента. Количество заявок от грузин возросло вдвое, до 9,5 тысяч в первом полугодии.

Кроме того, как говорится в докладе, Евросоюз обеспокоен организованной преступностью на своей территории со стороны граждан всех указанных восьми стран. Речь идет о контрабанде, в частности наркотиков, сигарет, отмывании денег, киберпреступлениях, кражах. А от Украины и Молдавии Еврокомиссия ожидает более активных шагов в борьбе с коррупцией.