Литва сообщила о задержании нескольких своих граждан по подозрению в шпионаже на Россию

Литовские власти в 2018 году задержали нескольких граждан страны, связанных с небольшими политическими партиями, по подозрению в шпионаже на Россию, сказал генеральный прокурор Литвы в среду.

Литва с 2014 года отправила в тюрьму нескольких своих граждан за шпионаж в пользу Москвы. В 2017 году власти страны приговорили к тюремному заключению сроком 10 лет россиянина, который, по мнению Вильнюса, пытался организовать в Литве шпионскую сеть для ФСБ.

“Все эти люди, выполнявшие поручения разведывательной организации Российской Федерации, тем или иным образом связаны с политическими партиями”, - сказал генеральный прокурор Эвалдас Пашилис, говоря о задержаниях этого года.

Прокурор отказался назвать число задержаний, произведенных в 2018 году, но сказал, что ни один из тех, кто был взят под стражу, не связан с партиями, представленными в парламенте. Подозреваемым может грозить до 15 лет тюрьмы.

Посольство РФ в Вильнюсе не было доступно для комментариев в среду, но в сообщении на своем сайте here//lithuania.mid.ru назвало заявления Вильнюса о шпионаже "очередной серьезной и грубой антироссийской акцией литовских властей".